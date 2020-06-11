ليبيا – عقد أمس الاربعاء الاجتماع الرابع للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) لسنة 2019 بمقر وزارة الخارجية و التعاون الدولي و برئاسة وزير الخارجية عبدالهادي الحويج و وكيل عام وزارة العدل أ.خالد نجم و أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار 293.

الإجتماع تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى حصر الأضرار الناجمة عن التدخل التركي و القطري السافر في الشأن الليبي من خلال دعم التنظيمات و المليشيات الإرهابية التابعة للمدعو فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لما يسمي بحكومة الوفاق الغير شرعية و غير دستورية.

ووتم حصر الأضرار الناجمه عن استجلاب المقاتلين الإرهابيين الاجانب وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقي إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و من بينها تهجير المدن والقتل و الخطف و التنكيل بالجثث و سرقة الأملاك العامة و الخاصة و قصف العائلات النازحة من قِبل الطيران التركي المُسير و تدمير البنية التحية للدولة الليبية من مطارات و مؤسسات مدنية عامة و خاصة .