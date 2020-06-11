ليبيا – شارك رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء في الندوة التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر بث مباشر حول مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على الانتخابات والاستجابة المترتبة خلال أوضاع النزاع وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الانتخابي.

السايح قال وفقاً للمكتب الإعلاني التابع للمفوضيه خلال مداخلته عن الأزمات المحيطة بالعملية الانتخابية في ليبيا وعلاقتها بمدى جاهزية الإدارة الانتخابية لإجراء الانتخابات” إننا في ليبيا الآن نواجه أزمة مركبة سياسية وأمنية إضافة إلى أزمة جائحة كوفيد-19 وهذه الأخيرة تتعلق بالبيئة الداخلية للمفوضية على اعتبار أنه لا توجد انتخابات في الوقت الحالي، وأوضح التدابير التي اتبعتها المفوضية لتوفير شروط السلامة وذلك بالعمل بالحد بالأدنى من الموظفين واتباع جدول حضور تناوبي مع العمل على توفير ميزانية مستقبلية للعام 2021 لتغطية العمل بالشروط الصحية.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية أشار إلى أن المفوضية حرصت على تفادي التواصل مع أطراف الأزمة قدر الإمكان لتجنب الحساسية بين الأطراف أو تفسير التواصل بمظهر الانحياز إلى إحدى الجهات كذلك الابتعاد عن الظهور الإعلامي واقتصر عمل المفوضية في هذه الظروف على الأعمال التوعوية ونشر الأخبار المتعلقة بنشاطات الإدارة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الأمني فقد أشار السايح إلى أن المفوضية اعتمدت خططاً جديدة للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال تدريب الموظفين على إجراءات السلامة والإخلاء وحفظ المستندات والأجهزة. كما تحدث السايح عن خطط المفوضية لدعم جاهزيتها في حال تقرر الاتجاه إلي عملية انتخابية، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في مجال التسجيل الالكتروني وعن الآليات التي سوف تتبعها من أجل توعية الشباب للمشاركة باعتبار أن هذا الجيل يعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا وهي ما ستضعه المفوضية ضمن خطط التواصل مع هذه الفئة. وتوجه بالشكر لفريق المنظمين لهذه الندوة والتي تعتبر هي الرابعة من نوعها في سلسلة الندوات التي قدمت وفق تقنية الاتصال عن بعد وشارك فيها أيضا عبد الله أحمد زاي من لجنة الانتخابات المستقلة في افغانستان وهاميني بيلكو مايغا من الإدارة الانتخابية بجمهورية مالي وقد أدارت الندوة ناديا هاشيمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.