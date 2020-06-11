ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية علي السباعي عن تمنياته من رئيس المجلس الرائسي فائز السراج أن يصدر قراراً بتشكل لجنة برئاسته هو وعضوية كل من فيصل قرقاب ومحمد هيثم.

السباعي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن يكون من مهام هذه اللجنة الوقوف على ما وصفها بـ” الأضرار الناجمة من هجوم حفتر على جنوب طرابلس” ويقوم هو شخصياً وأعضاء اللجنة بزيارة المكان ومعيانة الأضرار وتقدير الخسائر.

وأضاف :” باش كان فيه مفتجرات تجي فيهم هما بدل من المواطن البسيط المتحندب، ولا هما تخصصهم القابضة والاتصالات ونص مليار متع الكورونا؟ فيقوا يا ليبيين راهو خلاص فتوا المعقول بسلبيتكم!”.

وأكد على أنه من حق أي جهة أو قبيلة أو مدينة أو تجمع ديني أن تدعم شخصية ما للمنافسة السياسية القادمة ومن حق تلك الجهة أن تروج لخيارها اعلامياً وسياسياً واجتماعياً على أن أن ترضى بعد ذلك تلك الجهة بكل مساوئ المنافسة السياسية بدأ من التخوين وانتهاء بالسب والشتم.

واختتم قائلاً :”على أولي الأحلام والنّهى أن يتأملوا هذه القضية جيداً وأن يوسعوا استشاراتهم قبل كل خطوة يخطوها، لأنّ الضرر من مثل هذه المغامرة سيعود على معاني وقيم يجب أن تضل مقدسة في حس الناس”.