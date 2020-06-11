ليبيا – اعتبر مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة أن المبادرة المصرية تعكس رغبة مصر في أن توضح لشركائها في ليبيا أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لم يعد رأس حربة في تمثيل المنطقة الشرقية، ولذا أظهروه بهذا الشكل حسب زعمه.

الضراط وإدعى في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية إلى أن مصر تحاول الآن إنقاذ دورها في المعادلة السياسية في ليبيا بحيث لا تظهر القاهرة طرفاً خاسراً على طاولة المفاوضات وإنما تسعى إلى أن تظهر بثوب الطرف المفاوض من أجل السلام.

وقال إنه من الصعب التكهن بالشخصيات البديلة لـ”حفتر”، مشيراً إلى أن مصر قد تصنع شخصيات متعددة بينها سياسيون وعسكريون بالتزامن مع تخلصها من “حفتر وعقيلة صالح” وجميع من يعرقل هدفها في تقوية نفوذها خاصة بعد فشل ما وصقه بـ” المشروع العسكري ” الذي قد يتسبب في إخراجها من المشهد الليبي على حد زعمه.

وأشار في ختام حديثه إلى تواصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الولايات المتحدة ودول أوروبية محاولاً إيقاف الدعم التركي واستهداف العلاقة القوية بين تركيا والوفاق في التصدي لما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) وخوفه مستقبلاً على مرحلة البناء وإعادة التعمير كي لا تضطر مصر إلى التنافس مع تركيا في مشاريع ليبيا بعد التورط في الحرب.