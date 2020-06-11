العراق – أعلنت نقابة الأطباء في العراق، امس عن إصابة 324 طبيبا ووفاة اثنين آخرين بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق.

وذكرت النقابة في بيان صحفي، أنها “رصدت إصابة 342 طبيبا، بينهم 124 طبيبة.

وأضافت أن “العاصمة بغداد هي الأكثر نسبة إصابات، بـ 170 إصابة، تليها محافظة البصرة بـ 37، ثم كربلاء بـ27”.

وأشارت النقابة إلى أن “أكبر نسب الإصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة (الأطباء) المقيمين الدوريين، حيث رصدنا 122 إصابة، تليها فئة المقيمين الأقدمين بـ 112 إصابة”.

وأكدت على أن “حالة عدد من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات في الأيام القادمة”.

المصدر: RT