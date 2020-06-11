ليبيا – صرح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن التأييد الدولي من أغلب دول العالم لإعلان القاهرة يضع تركيا وحكومة الوفاق بعد رفضهما له في عزلة دولية باتت واضحة من خلال الترحيب الدولي والمحلي.

العريبي أكد بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس أن التأييد الدولي يكشف حقيقة الدور التركي وأطماعه في ثروات ليبيا وإنشاء قواعد استعمارية فيها.

وأوضح أن النظام التركي يزعزع أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بالكامل ويدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة منذ سنوات طويلة الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الليبيين ونهب خيراتهم وتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.