روسيا – وضح الدكتور دميتري مايتشوك، أخصائي طب وجراحة العيون، مدى خطورة التهاب الملتحمة، وهل يمكن فقدان البصر بسببه؟

وقال الطبيب، ردا على هذا السؤال في مقابلة مع قناة “روسيا 1” التلفزيونية، فعلا مع مرور الوقت لا يستبعد فقدان البصر بسبب هذا الالتهاب، “بالطبع الألم الحاد، يجعلنا بسرعة نراجع الطبيب المختص،الذي يصف المضادات الحيوية اللازمة والانترفيرون وأدوية مضادة للفيروسات ويصبح كل شيء على ما يرام. ولكن إذا كان التهاب الملتحمة مزمنا، فنحن لا نعلم في أي لحظة تنضم إلى هذا الالتهاب البسيط، عدوى بكتيرية ثانية وعدوى فطرية”.

ويشير الأخصائي إلى أن “العين الحمراء، تجذب بمعنى الكلمة،العدوى لنفسها” ويضيف، “لا تكتفي بجذب العدوى فحسب، بل تصبح بيئة ممتازة لتكاثر البكتيريا والفيروسات”. وبالطبع هذا يشكل خطورة ويجب الاهتمام بالمسألة.

وقال، لأن “هذا يؤدي إلى متلازمة العين الجافة (التهاب القرنية والملتحمة الجاف) ومشكلة في افراز الدمع وظهور التقرحات والتهاب القرنية التي بواسطتها نرى ما حولنا”.

و ردا على سؤال متى يجب مراجعة الطبيب، قال، يجب مراجعة الطبيب قبل الذهاب إلى الصيدلية وشراء الأدوية -القطرات مثلا، على أمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته. هذا غير صحيح، لأن عواقبه قد تكون وخيمة.

المصدر: فيستي. رو