“القرش” يتربع على عرش عظماء الرياضة في القرن الـ21، فما موقع ميسي ورونالدو؟

“القرش” يتربع على عرش عظماء الرياضة في القرن الـ21، فما موقع ميسي ورونالدو؟

إسبانيا – تصدر السباح الأمريكي مايكل فيلبس تصنيف أفضل الرياضيين في العالم في القرن الحادي والعشرين، وذلك وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وشغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، المركز الأول بين لاعبي كرة القدم، والسابع بين الرياضيين في العالم، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، في المركز الثاني بين لاعبي كرة القدم، والعاشر بين رياضيي العالم.

وجاءت قائمة أفضل عشرة رياضيين في العالم بالقرن الـ21 كالتالي:

1- الأمريكي مايكل فيلبس (السباحة)

2- الجامايكي أوسين بولت (ألعاب القوى)

3- السويسري روجر فيدرر (تنس)

4- الإسباني رافائيل نادال (تنس)

5- الأمريكي كوبي براينت (كرة السلة)

6- الأمريكي تايغر وودز (الغولف)

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم)

8- البريطاني لويس هاميلتون (فورمولا 1)

9- الإيطالي فالنتينو روسي (سباق الدراجات النارية)

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم).

المصدر: “marca.com”