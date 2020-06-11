ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء بمقر إقامته في مدينة القبة، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

المستشار صالح بحث وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس آخر تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب للسفير الألماني على ضرورة أن تلعب ألمانيا الاتحادية دوراً كبيراً في وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة في مدينة ترهونة.

وشدد على ضرورة أن تقوم ألمانيا الاتحادية بدور أساسي في تفعيل مخرجات مؤتمر برلين وضرورة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية طبقا للمبادرة المقدمة من فخامته وبنود إعلان القاهرة .

كما طالب بضرورة وقف التدخل العسكري التركي وانتهاك سيادة الأراضي الليبية ومنع تدفق المرتزقة والإرهابيين.