ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن المجرم لا يحتفظ بأداة جريمته لذلك كل قيادات المليشيات الذين كان لهم تواصل مباشر مع المخابرات التركية في تلقي الدعم والمعلومات سوف يتم التخلص منهم.

امغيب أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أنه سيتم التخلص متهم إما بالدفع بهم في محور القتال في سرت والجفرة ليكونوا فريسة سهلة للطيران او بالتصفية المباشرة أو بحوادث مدبرة.

وأضاف :” راجعوا تاريخ المجرمين على مر التاريخ وتاكدوا واطلعوا جيداً على تاريخ الأتراك القديم والحديث لن تمر عليكم صفحة إلا وفيها إغتيال او خيانة او مؤامرة”.