الولايات المتحدة – تشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة انحسارا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا واصلوا الحصول على إعانات البطالة.

ويدل ذلك على أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو الماضي، من 1.897 مليون في الأسبوع السابق له.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

لكن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المستمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.

المصدر: رويترز