ليبيا – أجرى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق زيارة تفقدية أمس الأربعاء إلى مطار معيتيقة للإطلاع على الأضرار التي لحقت بالمطار.

معيتيق تفقد خلال الجولة وفقاً لمكته الاعلامي برفقة وزير المواصلات ورئيس مصلحة المطارات ومدير المطار ومدير المنفذ، صالة الركاب والخطوات التي اتخذتها المصلحة لصيانتها بشكل عاجل تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية وفق دليل الإجراءات الدولية المتبعة في كل مطارات العالم لمواجهة جائحة ” كورونا” من حيت التباعد الاجتماعي وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظف المطار.

وقام بزيارة مستودع المطار ومقر الشركة الليبية للمناولة الأرضية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بهم بالاضافة لطائرة الخطوط الجوية الليبية التي قال بأنها تعرضت لأضرار جسيمة .

وشملت الجولة محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضررة من القصف والتوسعة التي أجريت لها وتأكيدهم جاهزيتها لاستيعاب أعداد كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة.

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