بعد تراجع حاد.. بريطانيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا

بعد تراجع حاد.. بريطانيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا

انجلترا – سجلت السلطات الصحية البريطانية لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بعد تراجع حاد في معدل الوفيات الاثنين والأحد الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء عن 245 وفاة جديدة جراء الجائحة خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة من يوم أمس الثلاثاء، مقابل 286 وفاة رصدتها أمس الثلاثاء، و55 وفاة الاثنين و77 وفاة الأحد.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 41128 حالة وفاة، في ثانية أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

ورصدت الوزارة اليوم 1003 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 1387 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143.

وأجري في المملكة المتحدة خلال يوم أكثر من 170 ألف فحص طبي لتشخيص حالات كورونا، ما يرفع عدد الفحوص الكلي إلى أكثر من 6.042 مليون فحص.

المصدر: RT