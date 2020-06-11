ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنه بعد ما وصفها بـ “هرولة” السفير الألماني للقاء من وصفه بـ”المعتدي على الشرعية وزارع الألغام و المفخخات ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وقد لحقت به الهزائم، معتبرًا بأن الدعوات التي تنطلق لعودة مخرجات مؤتمر برلين انكشفت أغراضها السيئة حسب تعبيره.

الشاطر إعتبر خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن محادثات 5+5 اصبحت 0+5، داعياً إلى رمي مخرجات برلين في القمامة المكان الوحيد الذي تستحقه بحسب قوله.

واختتم قائلاً “احفاد هتلر لا يخفون نزعاتهم النازية مهما حاولوا طلاء وجوههم أو انطلقت ألسنتهم بشعارات حرية الشعوب في تقرير مصيرها. اللقاء الذي أجراه السفير الالماني مع مجرم الحرب حفتر و تعبيره عن سعادته باللقاء استفزاز لمشاعر الليبيين و دليل حنينه للنازية”.