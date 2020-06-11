ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس السفير الألماني لدى ليبيا السيد اوليفر أوفتشا، تناول مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا.

السفير أكد خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس حرص المانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وفقا لمسارات الحل الثلاث “العسكرية الأمنية، والسياسية، والاقتصادية” وجدد حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه عبر السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت التزامها بمقررات مؤتمر برلين فور إعلانها.

وأوضح ما سبق أنه أكده للمستشارة خلال اتصال هاتفي جرى منذ أيام بأن حكومة الوفاق تتخذ مواقفها وفقاً للثوابت الوطنية وقيم ومبادئ راسخة ولن تتخلف عن أي لقاء جاد مع شركاء حقيقيون يسعون فعلا لقيام دولة مدنية ديموقراطية ولا يعتبرون مبادرات حل الأزمة مجرد مناورات سياسية لكسب الوقت أو تحقيق مصالح خاصة.