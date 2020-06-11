صربيا – تعود منافسات كرة المضرب ذات المستوى العالي بإقامة بطولة خيرية في نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الصربية بلغراد، بعد توقفها لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشرف على تنظيم هذه البطولة التي ستشهد حضورا جماهيريا محدودا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا.

وتدخل البطولة في إطار سلسلة من الدورات التي ينظمها دجوكوفيتش تحت إسم “جولة أدريا” من الـ13 من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة.

ويقام الجزء الأول من الجولة نهاية الأسبوع الحالي في بلغراد بمشاركة النمساوي دومينيك تيم، الثالث عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف، السابع، والبلغاري غريغور ديميتروف، المصنف الـ19.

وعلقت منافسات رابطتي المحترفين والمحترفات منذ مارس الماضي بسبب الوباء. ومن المقرر أن يستمر هذا التعليق في عالم كرة المضرب (التنس) حتى أواخر يوليو.

وتم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى سبتمبر المقبل، وألغيت بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما ينتظر الإعلان عن مصير “فلاشينغ ميدوز” في نهاية الشهر الحالي.

وسيلعب النجوم الأربعة بموجب القوانين التي تسمح بحضور ألف متفرج كحد أقصى للأحداث الرياضية التي تقام في الهواء الطلق والتي تم اعتمادها في صربيا الاثنين الماضي.

وتقام المباريات في مركز نوفاك لكرة المضرب المموّل من قبل عائلة النجم الصربي والذي يطلّ على نهر الدانوب.

وبيعت التذاكر في غضون سبع دقائق بعد طرحها للبيع عبر الإنترنت الأربعاء الماضي.

وتقام جميع المباريات على الملاعب الترابية.

وسيتم التبرع بالأموال التي سيجري جمعها من هذه الجولة للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

المصدر: أ ف ب