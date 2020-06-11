ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي السراج اجتماعاً بكل من عضو المجلس عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق، وعضو البرلمان المقاطع عن مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الاعلامي للسراج سير العمليات العسكرية لمسلحي الوفاق ، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة دون الاشارة للكارثة التي حلت بمدينة ترهونى التي تم تخريب أغلب مرافقها ونهب محلاتها وبيوتها بل وتفجير بعضها عمدا.

وحضر الإجتماع قادة مسلحي الوفاق المدعومين بعددد من المطلوبين والمعاقبين دوليًا ومجالس الشورى الإرهابية وهم أسامة جويلي، ومحمد الحداد، وعبد الباسط مروان، والقيادي بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال.