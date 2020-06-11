ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن مصر لاتزال واحدة من المحاورين الرئيسيين في منطقة المتوسط.

دي مايو تطرق ردا على سؤال في مجلس النواب الإيطالي حول مراجعة سياسة الإمدادات العسكرية للحكومة المصرية وفقاً لوكالة”نوفا” الإيطالبة إلى الدور الذي لعبته مصر في ملفات مهمة مثل الصراع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة والتعاون في مجال الطاقة.

وأوضح أن المهمة الأوروبية إيريني “ليست حصاراً بحرياً” ولكنها في حال نجحت في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا ستساهم في استقرار ليبيا وتوقف وتبطئ تدفقات الهجرة.

كما أشار إلى أن بلاده استعجلت مراراً حكومة الوفاق من أجل الرد على المقترحات التي أرسلت في شهر فبراير بهدف تحسين مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.