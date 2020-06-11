شارك أحد مشجعي ليفربول، عبر حسابه في موقع “تويتر”، موقفا رائعا حصل معه عندما التقى بالصدفة في محطة التزود بالوقود، مع نجم “الريدز”، الدولي المصري محمد صلاح.

وقال المشجع: “محمد صلاح قام بدفع ثمن الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في محطة ساينس بيري (في مدينة ليفربول)”.

وكتب مشجع آخر ويدعى كاميرون فورد: “زميلنا في العمل أرسل لنا هذا (صورة صلاح في محطة الوقود)، صلاح دفع حساب الوقود لكل من تواجد هناك”.

ويستعد صلاح لخوض أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد توقف المسابقة لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيحل “الريدز” ضيفا ثقيلا على غريمه التقليدي إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري، لحساب المرحة الـ30 من “البريمير ليغ”.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري، بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج “السيتي” في المراحل التسع المتبقية.

المصدر: sports.ru + “تويتر”