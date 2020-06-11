ليبيا – حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري من خطر التهاون في الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا “كوفيد -19” مجدداً دعوته للمواطنين للتعاون مع الجهات المختصة .

العقوري شدد بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب على أهمية الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية و اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا باعتبارهما المرجعين المختصين في هذا الأمر، لافتاً إلى أن لجنة الخارجية على تواصل مستمر معهما.

وكرر العقوري نداءه الإنساني للمساعدة في مواجهة أزمة النازحين القادمين من المنطقة الغربية في الفترة الأخيرة وتقديم كل عون مادي ونفسي لهم.

كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية شكره للجهات المحلية الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية خاصاً بالشكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والهلال الأحمر وهيئة الإغاثة الليبية والجمعيات المحلية، مشيداً بتعاون السلطات المحلية والجهات الأمنية، داعياً إلى تقديم جميع التسهيلات من أجل دعم أعمال الإغاثة الإنسانية في هذه الفترة.