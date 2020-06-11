إيطاليا – صرّح مسؤول إيطالي بأن أوروبا تتقدم كثيرا على الولايات المتحدة في مجال تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، وحدّد موعدا لإنتاج الجرعات الأولى.

ونقلت وكالة أنباء “نوفا” عن مستشار وزارة الصحة الإيطالية، والتر ريتشياردي قوله إن “اللقاح الأكثر تقدما هو اللقاح الذي تم تطويره في أوكسفورد بالتعاون مع شركة إيطالية”، مشيرا إلى أن إيطاليا مستعدة لإنتاج اللقاح.

وكشف المسؤول الإيطالي عن طموح بلاده في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تخطط لتكون من بين الدول الرائدة، مضيفا أن الأمور إذا سارت على ما يرام، “يمكننا الحصول على الجرعات الأولى قرب نهاية العام حتى بالنسبة للإيطاليين”.

المصدر: نوفا