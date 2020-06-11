مصر – قضت محكمة جنح العلمين في الإسكندرية المصرية في قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقا الفنانة زينة، بأحد فنادق الساحل الشمالي، حضوريا ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة زينة، لمدة 6 أشهر.

ونشر “صفدي”، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور حيثات الحكم عبر حسابه على “إنستغرام”، والذي جاء فيه:”1- معاقبة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي، بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، ومعاقبة المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي، بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف القضائية، وبراءة المتهم الثالث أحمد عز مما أسند إليه من اتهام”.

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

المصدر: nabd.ws