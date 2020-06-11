ليبيا – لقي الإرهابي السوري سامر الأطرش المكنى ” أبويعرب الأثري ” مصرعه في ضربة جوية غرب مدينة سرت أدت لمصرعه وعدد من رفاقه .

ونعت حسابات مقربة مما يسمى ” هيئة تحرير الشام ” ألا وهي جبهة النصرة سابقًا مقتل أبويعرب فيما نشر له بعض رفاقه صورًا سابقة له في ليبيا خلال مشاركته في معارك جنوب طرابلس كما نعاه كل من نجل شقيقه ونجله .

وتشير المعلومات المتوفرة عن الإرهابي ” أبويعرب ” بأنه كان يقيم في مدينة إدلب التي إستقر فيها بعد هزيمة التنظيمات في مدينته الأصلية حلب التي ولد بها اواخر الثمانينيات قبل أن يُقتل في غرب سرت يوم 9 يونيو الجاري ويُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة .

ويعتبر ” أبويعرب ” واحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين في ليبيا بعد رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة فيطرابلس وكان يستفسر عن ما إذا كان ليهم خدمة توصيل هاتف سامسونج إلى طريق المطار ، حيث كان يتمركز مع مجموعته .

شاهد | مواطنون يناشدون باشاآغا بتوسعة عملية " البلد الآمن " لتحرير بيوتهم من السوريين في السدرة وصلاح الدين. #ليبيا #المرصد https://t.co/c6uSS8KmVP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 11, 2020

جدير بالذكر أن مئات العناصر السورية لازالت تتمركز في بيوت المواطنين بأحياء وعمارات سكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوبطرابلس وقد عاد هؤلاء المواطنون إلى بيوتهم ليجدوها سليمة وخالية من مخلفات الحرب لكنها محتلة من مسلحين سوريين بلغ عددهم في ليبياوفق احصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 ألف مقاتل .

فيما يلي تعليقات” أبويعرب ” عندما كان يطلب هاتف جوال من أحد الشركات في طرابلس مقابل خدمة توصيل الى طريق المطار :