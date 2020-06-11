 صورة | مقتل الإرهابي ” أبويعرب ” في ضربة جوية غرب سرت – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيالقي الإرهابي السوري سامر الأطرش المكنىأبويعرب الأثريمصرعه في ضربة جوية غرب مدينة سرت أدت لمصرعه وعدد من رفاقه .

ونعت حسابات مقربة مما يسمىهيئة تحرير الشامألا وهي جبهة النصرة سابقًا مقتل أبويعرب فيما نشر له بعض رفاقه صورًا سابقة له في ليبيا خلال مشاركته في معارك جنوب طرابلس كما نعاه كل من نجل شقيقه ونجله .

وتشير المعلومات المتوفرة عن الإرهابيأبويعرببأنه كان يقيم في مدينة إدلب التي إستقر فيها بعد هزيمة التنظيمات في مدينته الأصلية حلب التي ولد بها اواخر الثمانينيات قبل أن يُقتل في غرب سرت يوم 9 يونيو الجاري ويُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة .

ويعتبرأبويعربواحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين في ليبيا بعد رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة فيطرابلس وكان يستفسر عن ما إذا كان ليهم خدمة توصيل هاتف سامسونج إلى طريق المطار ، حيث كان يتمركز مع مجموعته .

جدير بالذكر أن مئات العناصر السورية لازالت تتمركز في بيوت المواطنين بأحياء وعمارات سكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوبطرابلس وقد عاد هؤلاء المواطنون إلى بيوتهم ليجدوها سليمة وخالية من مخلفات الحرب لكنها محتلة من مسلحين سوريين بلغ عددهم في ليبياوفق احصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 ألف مقاتل .

فيما يلي تعليقات” أبويعرب ” عندما كان يطلب هاتف جوال من أحد الشركات في طرابلس مقابل  خدمة توصيل الى طريق المطار :