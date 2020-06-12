أستراليا تسمح بحضور عشرة آلاف متفرج في الملاعب

أستراليا تسمح بحضور عشرة آلاف متفرج في الملاعب

أستراليا – رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسمح بحضور حتى عشرة آلاف متفرج في الملاعب لمشاهدة الأحداث الرياضية، ضمن خطة تقليص قيود التباعد الاجتماعي في يوليو .

وأشار موريسون إلى أن حكومات الولايات تضع اللوائح، لكي تسمح للملاعب التي تبلغ سعتها 40 ألف متفرج، باستضافة حتى عشرة آلاف شخص.

وأوضح أن التغييرات هذه ستطبق أيضا على الاحتفالات والحفلات الغنائية.

ومازالت القيود على التجمعات الكبيرة قائمة في أستراليا للتصدي لانتشار فيروس كورونا، لكن تختلف درجاتها بين الولايات الأسترالية.

واستأنفت أستراليا موسمي دوري الرجبي وكرة القدم الأسترالية مع إقامة المباريات بدون جماهير، لكن منح الضوء الأخضر لحضور عدد صغير.

وسجلت أستراليا أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 102 وفاة.

المصدر: رويترز