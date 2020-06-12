الكويت – أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، امس إلغاء تداولات البورصة ليوم الأربعاء، واعتبار أنها لم تكن، “بعد تصريحات لم تراع ساعات التداول في البورصة”.

وقالت الهيئة في بيان نشره الموقع الرسمي للبورصة المحلية، إن سبب إلغاء يعود إلى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، عن اتحاد مصارف الكويت، “تضمن معلومات غير دقيقة حول إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك الكويتية للعام 2020”.

واعتبرت أن التصريحات “جاءت في توقيت لم يراعِ ساعات التداول في البورصة، وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال جلسة أمس”.

وبسبب تصريحات اتحاد مصارف الكويت، استحوذت تداولات البنوك على ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تداولات البورصة، مدفوعة بالمعلومات المنشورة.

وبدأت البورصة الكويتية تداولات اليوم الخميس، بناء على إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي، عقب إلغاء نتائج تداولات الأربعاء.

الأناضول