لبنان – أكد رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، أن هناك “انقلابا” في الحكومة الحالية على صلاحيات رئيسها، متسائلا كيف سيؤثر عودة عمل معمل “سلعاتا” للكهرباء على المفاوضات مع صندوق النقد.

وقال الحريري إن هذه “الحكومة أوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة 100 يوم، لكننا لم نر شيئا”، وأضاف أن “الانهيار الاقتصادي مستمر ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جدا”، مؤكدا أنه لا يريد العودة إلى الحكومة.

واعتبر الحريري أنه “ثمة انقلاب على صلاحيات رئيس الحكومة”، وأضاف: “لا أطلب العودة إلى الحكومة والجميع يعرف شروطي التي لا تشبه هذه الحكومة”.

وقال: “رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة” ولكن نائبة رئيس الحكومة الحالية، وهي وزيرة الدفاع زينة عكرا، تمارس صلاحياتها من مقر رئاسة الوزراء وهذا أمر مرفوض، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا الحكومية فسنضع أحدا في قصر بعبدا”.

وتطرق الحريري إلى الأوضاع في المنطقة، اذ اعتبر أن “ما يحصل في المنطقة هو صراع أمريكي روسي تركي إيراني وغيره، وعلينا أن ننأى بأنفسنا وإذا أردنا الحديث مع المجتمع الدولي علينا الالتزام بالنأي بالنفس”.

وكان الحريري قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي على إثر تصاعد الحركة الاحتجاجية في البلاد مؤكدا أنه “مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات”.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية