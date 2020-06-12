العثور على جدارية رسمها بانكسي وسرقت من مسرح “باتاكلان” في مزرعة بإيطاليا (صورة)

العثور على جدارية رسمها بانكسي وسرقت من مسرح “باتاكلان” في مزرعة بإيطاليا (صورة)

إيطاليا – أعلنت الشرطة الإيطالية امس عثورها على جدارية رسمها الفنان البريطاني مجهول الهوية والمعروف باسم بانكسي، بعد أن سرقت من مسرح “باتاكلان” في باريس.

وقال قضاة إن الجدارية عثر عليها صباح أمس الأربعاء في غرفة على سطح منزل ريفي بمزرعة في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا.

وأوضح إيمانويل مازوتا، قائد الشرطة من بلدة البا أرياتيكا المجاورة، أن الجدارية عثر عليها في منزل ريفي، لكن سكانه ليسوا على علم بقيمة هذه القطعة الفنية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “من ناحية أخرى فإن الرجل الذي أحضر جدارية بانسكي إلى المنزل كانت له سيطرة كاملة عليه ويحق له دخول المنزل في أي وقت”.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليك” الفرنسية أن اللصوص سرقوا الجدارية في يناير من العام الماضي مستخدمين فيما يبدو مطاحن محمولة لخلع باب مخرج الحريق ثم نقلوه في حافلة.

والعمل هو جزء من سلسلة جداريات بالشوارع رسمت في يونيو 2018 في العاصمة الفرنسية، ويظهر امرأة محجبة تنظر بحزن لأسفل.

وبانكسي الذي يخفي هويته الحقيقية أصبح من أشهر الشخصيات على ساحة الفن الحديث بسلسلة من الأعمال الفنية التي رسمها في أماكن عامة، والتي تمزج أساليب فن الشارع مع المواقف السياسية القوية.

المصدر: “رويترز”