العراق – رهنت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محاسن حمدون، تقليل الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومة العراقية مؤخرا بارتفاع أسعار النفط.

وقالت حمدون، إن ارتفاع اسعار النفط، سيقلل من الاجراءات التقشفية، وسيحل الكثير من الاشكاليات وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين، مؤكدة ان ارتفاع اسعار النفط، سيوقف الاقتراض الخارجي، وان أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم الموافقة عليه مع ارتفاع اسعار النفط.

وبينت أن وضع اسعار النفط بشكلها الحالي، جيدة، وهي مستمرة في الارتفاع وهذا امر جيد للعراق لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية، فيمكن بأسعار النفط الحالية توفير رواتب الموظفين، دون الحاجة الى القروض الخارجية.

وكالات