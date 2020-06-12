ليبيا – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليومين الماضيين إتصالاً هاتفياً من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق كشف بأن المستشار صالح بحث سفير المملكة المتحدة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد .

كما تناول الجانبان خلال الإتصال ” إعلان القاهرة ” الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور المستشار صالح والقائد العام للجيش المشير حفتر ، وتطرق الإتصال أيضاً لإنهاء الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.