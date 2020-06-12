فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، امس للجلسة الرابعة الثالث على التوالي، بعد تخوفات من عودة تخمة المعروض لضرب أسواق الخام، مدفوعة بزيادة الإنتاج وبطء التعافي الاقتصادي.

ويضاف تصريح سعودي، الإثنين، بتعليق تمديد خفض الإنتاج الطوعي الذي تنفذه المملكة خلال يونيو/ حزيران الجاري، بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، إلى ظهور علامات بطء في تعافي الاقتصادات العالمية.

وبحلول الساعة (08:56 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 3.86 بالمئة أو 1.61 دولارا إلى 40.12 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز، بنسبة 4.12 بالمئة أو 1.65 دولارا إلى 37.98 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة مركز معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاعا مفاجئا في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 5.7 ملايين برميل.

وقالت إدارة المركز في بيان، إن المخزونات الخام صعدت إلى 538.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/ حزيران.

الأناضول