الولايات المتحدة – أطاح محتجون بتمثال لرئيس الاتحاد الكونفدرالي مقام في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا الأمريكية في وقت متأخر الأربعاء، وذلك في أحدث تنكيل بنصب تذكاري خلال المظاهرات التي عمت البلاد.

وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي المؤيد للعبودية الذي حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865، وقد أسقطته شاحنتان وألقي بعيدا بينما كان الناس يهتفون.

وجرى وضع رسم على قاعدة التمثال.

وكان التمثال يوجد في طريق مونيومنت أفنيو في ريتشموند الذي تصطف به العديد من الرموز البارزة للكونفدرالية، في المدينة التي كانت عاصمة للاتحاد الكونفدرالي معظم وقت الحرب.

وأدى مقتل جورج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة في منيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو، وما أعقبه من موجة عالمية من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، إلى اندلاع حملة لإزالة التماثيل والرموز الأخرى التي تمجد قادة الكونفدرالية.

المصدر: رويترز