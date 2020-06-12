اليمن – دعا رئيس المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي، جمهورية الصين الشعبية، إلى المساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد بالعاصمة المؤقتة عدن بجنوب اليمن وغيرها من المناطق.

ووفقا لموقع المجلس الانتقالي، طلب الزبيدي خلال لقائه اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، من السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، “إرسال بعثات طبية للمساعدة في مواجهة الوضع الصحي الحرج”​​​ في عدن.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي على “ضرورة إيجاد حلول عاجلة للوضع الإنساني هناك”.

من جانبه، ثمّن السفير الصيني “العلاقات التاريخية بين الصين وعدن”، مؤكدا” اعتزاز الصين بهذه العلاقة التي قال إنها تركت انطباعاً إيجابياً كبيراً لدى الشعب الصيني”.

وأشار إلى “الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به العاصمة عدن، خاصة على مشروع حزام الصين الاقتصادي”.

وكان الزُبيدي، قد استقبل اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السفير الصيني لدى اليمن السيد كانغ يونغ.

المصدر: موقع المجلس الانتقالي الجنوبي