فلسطين – انهار أحد المباني في مصافي البترول، معامل تكرير البترول في حيفا، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات أو تسرب للمواد في مكان الحادث.

وهرعت طواقم خاصة من الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، علما أنه لم يبلغ عن إصابات أو تسرب للمواد في المكان، حسب بيان سلطة الطوارئ والإطفاء الإسرائيلية.

من جهته أشار موقع يديعوت أحرونوت، إلى انهيار جزء من “أبراج التبريد” في مصافي (ما يسمى إسرائيليا) بـ “خليج حيفا”، وأن هذه الأبراج لم تستخدم منذ عام 2009، وكانت بمثابة مركز للزوار، ومصفاة للتدريب.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، كما أنه لم ينشب أي حريق.

المصدر: وكالات، معا