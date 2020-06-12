ليبيا – علق القيادي بمدينة مصراتة محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على زيارة السفير الألماني للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ولقاء القائد العام المشير خليفة حفتر.

صوان قال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بأنهم يشاهدون بعض الأطراف الدولية والسفراء لازالو يسوقون لـ”حفتر” كشريك سلام ويزورونه رسميًا بعد ما وصفها بـ”الجرائم ضد الإنسانية” .

حديث صوان يأتي دون الإشارة إلى الجرائم التي إرتكبها مسلحيهم في مدينة ترهونة والتي لم يسلم منها بشر أو حيوان أو حجر حيث قام مسلح الوفاق بنهب المدينة ومنازلها ومحلاتها التجارية بالكامل، ليس هذا فحسب بل قام هؤلاء المسلحون بتوثيق حرق عديد البيوت وتفجير أخرى للإنتقام من شخصيات بعينها وسائر المواطنين المدنيين بالمدينة.