سويسرا – احتفى الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع “تويتر”، بذكرى مرور 30 عاما، على الهدف التاريخي الذي سجله، فوزي عبد الغني، لمنتخب بلاده مصر، في شباك هولندا، في مونديال إيطاليا عام 1990.

ونشر حساب كأس العالم، صورة لمجدي عبد الغني، خلال مواجهته لحارس مرمى منتخب هولندا، بروكلين، قبيل تنفيذه لركلة الجزاء الشهيرة، التي أحرز بها هدف مصر الوحيد في تلك النسخة من البطولة.

كما شارك حساب كأس العالم، تصريحا لمجدي عبد الغني عن هدفه في شباك هولندا، قال فيه: “هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، ولكنه أدخلني بشكل شخصي التاريخ”.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

واشتهر مجدي عبد الغني (58 عاما)، بممازحاته المستمرة منذ 3 عقود تقريبا عن الإنجاز الذي سجله باسم مصر حين أحرز هدفا في مرمى هولندا، ولم يتكرر الأمر بعد ذلك إلا في مونديال 2018، عندما سجل محمد صلاح هدفا لمصر في شباك روسيا.

المصدر: وكالات