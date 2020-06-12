ليبيا – حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا من رد أوروبي في حال انتهاك الحقوق السيادية لبلاده.

ميتسوتاكيس قال خلال منتدى “دلفي” الاقتصادي أمس الخميس بأن علاقتهم مع تركيا ليست مشكلة يونانية – تركية فقط، مشيراً إلى أنها مشكلة بين الاتحاد الأوروبي بأكمله وتركيا.

وأضاف بأن مخاوفهم الأمنية هي أيضا المخاوف الأمنية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنهم عندما يحرسون حدودهم فإنهم يحمون حدود الاتحاد الأوروبي بأكمله.

واختتم ميتسوتاكيس حديثه بالقول :” كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي زاروا نهر إيفروس خلال المواجهة بين المهاجرين في مارس والتي بدت بتشجيع من تركيا، وهذا يعد دليل على تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان”.