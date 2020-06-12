انجلترا – يرى آرسين فينجر المدير الفني الأسبق لآرسنال، أن برشلونة سيرتكب خطأ سيكلفه الكثير في سوق الانتقالات الصيفية، حال تعاقد مع مهاجم جديد.

ويُكثف برشلونة محاولاته للظفر بخدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجر، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “برشلونة دائمًا يشتري أفضل اللاعبين، وأنا شخصيًا لست مع فكرة استبدال لويس سواريز الآن”.

وأضاف: “يمكن لبرشلونة التعاقد مع مهاجم آخر، لأن سواريز وميسي هما فقط الهدافان الرئيسيان للفريق، وقد يحتاجان إلى شخص آخر بجانبهما لتسجيل المزيد من الأهداف”.

وتابع المدرب الفرنسي: “مازلت أعتقد أن جريزمان سيبدأ تسجيل الأهداف في وقت ما، حيث لا يفعل ذلك الآن، لكنه ربما يتحسن بعد فترة الحجر الصحي، لأنه هداف جيد”.

واختتم: “على الرغم من ذلك، أنا مقتنع بأن برشلونة سيتعاقد مع مهاجم آخر”.

وكالات