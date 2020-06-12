بيروت – أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، اتفاق الرئاسات الثلاث في لبنان، الجمهورية والنواب والحكومة، على خفض سعر صرف الدولار الاميركي ليصبح 3200 ليرة اعتبارا من الأحد.

وقال بري عقب لقاء جمعه بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في القصر الجمهوري بعبدا، “تم الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة ابتداءً من اليوم إلى ما تحت الـ 4000 ليرة وصولًا إلى 3200، لكنّ ذلك لن يتبيّن فعليًّا قبل الاثنين المقبل”.

وجاء الاتفاق وسط موجة جديدة من الاحتجاجات تعم مختلف المدن اللبنانية وصلت ذروتها، الخميس، باندلاع مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة “رياض الصلح” وسط العاصمة بيروت وفي طرابلس شمال البلاد.

الاحتجاجات اندلعت على خلفيّة تردي الاوضاع المعيشية مع تسجيل صرف سعر الدولار رقمًا قياسيًّا تجاوز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وقال بري للصحفيين “هذا الأمر (خفض الدولار) تم الاتفاق عليه وسوف يحصل، والاجراءات إتُفق عليها في جلسة مجلس الوزراء، كما اتفقنا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة”.

ونفى بري وجود اية نوايا لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحمله اطراف لبنانية ومحتجون جانبا كبيرا من المسؤولية عن الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال بري ردا على سؤال بهذا الخصوص “نحن بحاجة اليوم إلى كلّ الناس وليس الاستغناء عن أحد”.

وفي 13 مايو/ايار، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لتنفيذ خطة اقرتها الحكومة في 29 ابريل/نيسان لانقاذ الاقتصاد من ازمة حادة أفضت إلى توقف لبنان عن تسديد ديون خارجية.

وشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

الأناضول