انجلترا – اقتحم مانشستر سيتي سباق الظفر بخدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، من خلال التقدم بعرض إلى ريال مدريد الذي يستعيد ظهيره الشاب هذا الصيف.

وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الجاري، بعد تألقه خلال موسمين داخل سيجنال إيدونا بارك.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن مانشستر سيتي بدأ اتصالاته مع ريال مدريد، وقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للحصول على عقد حكيمي.

ويعتبر مركز الظهير الأيمن من أكثر المراكز التي يحتاج بيب جوارديولا إلى تعزيزها في صفوف فريقه، بعد فشل البرتغالي جواو كانسيلو في تقديم الإضافة المطلوبة.

ولا يعد مانشستر سيتي المنافس الوحيد على صفقة حكيمي، حيث يتصارع عليه كل من باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، يوفنتوس، تشيلسي وتوتنهام.

كما لا يزال خيار بقاء حكيمي داخل دورتموند ممكنًا، حال توصل أسود الفيستيفال إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد.

وكشفت تقارير سابقة، أن حكيمي لن يمانع الاستمرار مع ريال مدريد بشرط المشاركة أساسيًا، وهو ما يضع ضغطًا على مدربه زين الدين زيدان.

ويعتمد زيدان بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، على الإسباني داني كارفاخال، مفضلًا أن يكون حكيمي البديل الجاهز له دائمًا.

وكالات