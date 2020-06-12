مصر – حمل النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، أديس أبابا المسؤولية عن عدم توصل مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا.

وفي حديث خاص لـ RT، اعتبر بكري أن فشل المشاورات الثلاثية يعني “إهدار إثيوبيا لإعلان المبادئ الموقع في العام 2015، ويخالف كافة القواعد التي جرت على أساسها مفاوضات واشنطن”.

وأضاف أن “ما حدث اليوم في الجولة الثالثة (من المشاورات الثلاثية) يكشف عن سوء النية وإضاعة الوقت، مما يوجب على مصر والسودان اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة” بوضع حد لما وصفه النائب بعبث إثيوبيا بحصتي مصر والسودان المائيتين المقررتين.

المصدر: RT