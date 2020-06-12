واشنطن ترد على “الجنائية الدولية”: لن تهددنا محكمة صورية!

واشنطن ترد على “الجنائية الدولية”: لن تهددنا محكمة صورية!

واشنطن – هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد “محكمة صورية” الأمريكيين.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.

واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ”البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”، مشددا على أن تصرفات المحكمة “تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة”.

وحملت السلطات الأمريكية المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء “تحقيقات ذات دواع سياسية” بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحة بوجود “أسباب ملموسة” للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات فيها.

المصدر: وكالات