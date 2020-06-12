 وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بتعريض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على أن واشنطن لن تسمح بأن تهدد ما وصفها بـ”المحكمة الصورية” الأمريكيين.

بومبيو أوضح في مؤتمر صحفي أن العقوبات الأمريكية على محكمة الجنايات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة ، مضيفًا :”لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.

واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ” البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”، مؤكدًا على أن تصرفات المحكمة تمثل هجومًا على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة.

وحملت السلطات الأمريكية المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء تحقيقات ذات دواع سياسية بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحة بوجود أسباب ملموسة للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات فيها.

يشار إلى أن تصريحات بومبيو جاءت بعد أن سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

يشار إلى أن المحكمة المتهمة بالفساد حالياً واتخاذها أحكام وقرارات وفقا لضغوطات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها بالكامل أصبحت على المحك، بل قد يطعن في كل الاحكام التي إتخذتها في السابق يقول مراقبون.

 

 

وتطالب محكمة الجنايات الدولية المتهمة بالفساد بتسليم مواطنين ليبيين لمحاكمتهم بينهم نجل العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام، ومدير جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق التهامي خالد، وآمر محاور القوات الخاصة الصاعقة الرائد محمود الورفلي.

ويعد موقف وزير الخارجية الأمريكي معاكس تماما لموقف وزير عدل الوفاق محمد لملوم الذي أصر في 12 نوفمبر 2019 على تسليم سيف الإسلام القذافي لمحكمة الجنايات الدولية  ، زاعما بأن الأخير لم يصدر ما يفيد بحصوله على العفو الذيتحصل عليه وفقا لقرار رسمي من البرلمان المنتخب .

 