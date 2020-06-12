إسبانيا – كشف رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، حقيقة وجود مفاوضات لتجديد عقد اللاعب مع النادي الملكي في الوقت الحالي.

وقال رينيه، خلال تصريحاته لـ”راديو ماركا” الإسباني: “هناك العديد من التقلبات في عالم كرة القدم، لكن هناك نوايا طيبة للغاية من الطرفين”.

وأضاف: “أتمنى أن يعتزل راموس في ريال مدريد، فهذا حلمه وأعرف أنها رغبة النادي أيضًا”.

وتابع رينيه: “حتى الآن لم نتحدث عن أي شيء، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق، وحين يُحدد النادي اللحظة المناسبة، سنبدأ في الحديث”.

واختتم شقيق راموس: “نأمل أن تعود كرة القدم تدريجيا بعد فترة طويلة من التوقف، فنحن نتنفس كرة القدم، وبدونها كنا كالذي لا يقدر على التنفس”.

وكالات