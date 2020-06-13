الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية، امس تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 915 حالة.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى أن “الحالات المسجلة اليوم، هي حالتان محلية واحدة مخالطة لحالة سابقة في مدينة الرمثا، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عن طريق معبر العمري، أما الأخرى فهي لأشخاص من غير الأردنيين”.

وأعلنت الوزارة عن “حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء”.

وأكدت الصحة الأردنية إجراء 7718 فحصا مخبريا اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (257149) فحصا.

ودعت وزارة الصحة الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان) لمخالطتهم أشخاصا مصابين، ضرورة التوجه فورا للمراكز الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الجمعة، إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما يشكل مخاوف من قيام الحكومة بإعادة فرض حظر التجوال في المملكة، عقب إلغائه.

المصدر: RT