ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إن الحل السياسي لا يأتي في ظل وجود مليشيات مسلحة تحتكم إلى السلاح وهذا هو سبب فشل كل المبادرات الدولية .

الحويج أشار في لقاء مع قناة “سكاي نيوز” أمس الجمعه إلى أن ليبيا لا تواجه مليشيات مسلحة وإرهابية فقط بل تواجه عدوان ودولة عضو في الناتو و هو الغزوالتركي .

وأضاف” نحن ليس لدينا مشكلة مع القوة المدنية و لا القوة السياسية نحن مشكلتنا مع الغزو التركي و المليشيات و المرتزقة و الخارجين عن القانون”.

ولفت إلى أن المعركة في ليبيا ليست من أجل من يحكم المعركة الآن مع أكثر من عشرة الألف مرتزق و ارهابي جاءو من الخارج بعدوان تركي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي إذا كان صادق في الحل في ليبيا عليه أن يفكك المليشيات وإعلان القاهرة اصبح إعلان دولي و يمكن له أن يجد الحل .

كما نوّه إلى أن مليشيات الوفاق لم تحقق تقدم هذه مغالطة الجيش هو من أنسحب و ترك هذه الامكان، مؤكداً أن المرتزقة الذين جاءو من سوريا سوف ينتقلون إلى أوروبا و ستكون هناك مشكلة حقيقة في أوروبا بسبب هولاء المرتزقة الذين جاءو عن طريق تركيا .

وشدد على أن العالم يتحمل ما يحدث في ليبيا بسبب تمسكه بما يعرف بالشرعية الدولية بحكومة تتحكم بها تركيا، مثمناً الجهد المصري و الجهد الدولي لحل الأزمة الليبية و هم معنيين بحل هذه الأزمة.

واستطرد حديثه:” نحن لا نحارب الليبيين نحن نحارب أفراد و كيانات مصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب، نحن نرفض أن تكون ليبيا مصدر قلق للدول المجاورة و الأفريقية و الأوروبية و نرفض ان تكون ليبيا مصدر للإرهاب”.

ورأى أن إعلان القاهرة مهم و تحدث عن ثوابت يدعمها الشعب الليبي، لافتاً إلى أن المليشيات إرتكبت جرائم في ترهونة و بني وليد و سرت و قصر بن غشير و السبيعة و دمرت الممتلكات الخاصة و العامة و نبشت القبور .

ودعا المجتمع الدولي لدعم مخرجات لقاء برلين و مخرجات إعلان القاهرة وأن يكون مسؤولًا و يوقف عربدة التدخل التركي في ليبيا.

واستطرد حديثه”العدوان التركي و حكومة أردوغان هي من تعرقل كل الحلول السلمية لأنها الأزمة الليبية، مهما كانت التضحيات لن نقبل ببقاء العدوان التركي و لن نسمح بعودة الاستعمار نحن مازلنا متمسكين بالطرق الدبلوماسية للحل في ليبيا و نحن على تواصل مع الجهات الدولية المعنية، المرتزقة الإرهابين الذين جاءو من سوريا لا يهددون الليبين فقط بل يهددون إيطاليا و مالطا و كل أوروبا”.

الحويج أكد دعمهم إتفاق القاهرة بشكل كامل لأنهم يريدون الذهاب لمرحلة الاستقرار وأن تصبح دولة كأي دولة أخري تعيش في أمن واستقرار و تنمية إقتصادية حقيقية.

أما بشأن إغلاق النفط قال إنه ليس قرار حكومي و ليس قرار من مجلس النواب و ليس قرار من القيادة العسكرية قرار إغلاق النفط هو قرار شعبي فالشعب الليبي وجد أن تصدير النفط يعود عليه بالسلاح و القتل و التدمير و دعم للمليشيات و دعم الطيران المسير ولهذا جاء قرار شعبي بالإغلاق، معتبراً أنهم مع التوزيع العادل للثروة بين كل الليبين .

وقال إن المُشير خليفة حفتر هو القائد الشرعي للقوات المسلحة العربية الليبية المكلف من مجلس النواب الليبي وهو يقود معركة عسكرية واجبه ضد الإرهاب و المليشيات و الغزو التركي .

وذكر أن “بنغازي كانت تعاني من الإرهاب و من داعش اليوم نحن موجودون بها نتكلم بكل حرية “، مبينا أن المليشيات إرتكبت جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في ترهونة و غريان و صبراتة و صرمان و في كل المدن التي دخلتها هذه المجموعات الإرهابية .