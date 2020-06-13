ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا تشمل بعض البنود المفيدة.

شينكر أشار في إحاطة إعلامية حول الحوار بين الولايات المتحدة والعراق والتطورات في ليبيا وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن وجود مزيد من الوحدة في ليبيا سيكون أمراً مثمراً.

وإعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة المصرية لكن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما أكثر الأطر البناءة لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار.

وتابع “ندعو بوضوح كل الأطراف إلى رمي أسلحتهم واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك”.

وعبر شينكر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة الليبية بقوله “نحن متحمسون لأن حكومة السراج وقوات حفتر منخرطة الآن في محادثات (5+5)، لكننا نريد رؤية كل الليبيين يلتقون معاً لتحمل مسؤولية بلدهم”.

وأكد أن موافقة الحكومة والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة كان خطوة إيجابية أولى تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين بقيادة ليبية لتحقيق حل طويل الأمد.