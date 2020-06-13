ليبيا – أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي عدم وجود أي قوات أجنبية في تونس وأن بلاده لن تسمح لأي قوة أجنبية بالوجود فيها واستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

الحزقي أشار في تصريح على هامش جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي وفقاً لوكالة”نوفا” الإيطالية إلى أنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وشدد على أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا وأن تونس كانت وما تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا.