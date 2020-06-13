ليبيا – قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياُ، مشدداً على أن أنقرة تدعم كلاً من الحل السياسي وما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

جاء ذلك في تصريح أدلى به قالن لمراسلي وكالة “الأناضول” والتلفزيون التركي حول الشأن الليبي في العاصمة الألمانية برلين التي يزورها حالياً.

ولفت قالن إلى أن مؤتمر حول ليبيا في برلين انعقد تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة أردوغان، متهماً القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر بإنتهاك مخرجات برلين على غرار انتهاكه للاتفاقيات السابقة على حد زعمه.

وأضاف :” حفتر رفض الاعتراف أيضاً باتفاقية الصخيرات المعروفة بأنها الاتفاقية السياسية بليبيا ثم نصّب نفسه قائداً للبلاد وواصل هجماته على المدارس العسكرية والأماكن الأخرى بحسب قوله”.

ولفت متحدث الرئاسة التركية إلى أن حكومة الوفاق أحرزت مكاسب مهمة في الفترة الأخيرة وحققت توازناً في الاشتباكات.

وقال : ” ولكن بالطبع، يجب أن يكون الحل سياسياً وليس عسكرياً ومن المهم أن تصبح هذه خطوة لتمهيد الطريق لحل سياسي وتركيا تدعم الحل السياسي، تركيا ستواصل دعم الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.

وأضاف :” كما تعلمون، الأسبوع الماضي زار السراج رئيس أردوغان في أنقرة وفي المؤتمر الصحفي المشترك لهما، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم كافة الشرائح الليبية عبر حكومة الوفاق الوطني، هدفنا هو تشكيل حكومة شرعية لتمثيل جميع الليبيين وتحقيق العملية السياسية والقضاء على هذا الانقسام”.

وإدعى بأنهم يعملون على صياغة تمكّن ليبيا من استخدام مواردها من أجل شعبها دون الإشارة إلى رغبة رئيسه أردوغان في السيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة الوسطى ، مضيفاً :” وندعم خطوات حكومة الوفاق لضمان الاستقرار السياسي والأمن للمواطنين، تمثل بالطبع أهمية كبيرة”.

وحول إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار، أفاد قالن: “بينما تستمر مبادرات مثل الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، فمن الواضح أن العملية لن تستمر بأجندة إيجابية عبر إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، عبر مبادرات بديلة”.

ولفت إلى أن ذلك استوجب توحيد كافة الجهود بالتنسيق وبطريقة متزامنة، مبيناً أنه من أجل ذلك كان هناك مباحثات هاتفية مكثفة بين أردوغان ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن المحادثات مستمرة إلى جانب المباحثات المتواصلة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو مع نظرائه.

وتابع: “في النهاية،نحن نؤيد الحل السياسي في ليبيا ونعلم أن الحل العسكري ليس طريقاً وسنواصل بذل الجهود لإيجاد الأرضية اللازمة لذلك، ولكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة وراء هذا الإعلان ولأي غرض أعلن ومن قبل من فهناك قضايا بحاحة إلى توضيح حول كيفية تنفيذ ذلك والجهة التي ستراقب الهدنة ونوع العقوبات التي سيتم تطبيقها على منتهكي وقف إطلاق النار”.

وقال بأن حكومة الوفاق لا تثق في “حفتر”، وتعتقد أن هذه خطوة تكتيكية ومناورة من قبله وهي محقة إلى حد كبير في ذلك، لأنه في الماضي، انتهك (مبادرات) أبو ظبي وموسكو وبرلين حسب زعمه.

وزعم بأن المشير حفتر يحاول فتح مساحات لنفسه عبر وقف إطلاق النار بعدما قال بأنه “خسر” مواقع في ليبيا لذلك هناك انعدام ثقة به من قبل السراج ، مؤكداً على ضرورة إرساء أرضية سلام تجمع الأطراف الفاعلين في ليبيا.

وردًا على سؤال عن سبب تواجد تركيا في ليبيا قال قالن: “لدينا تاريخ قديم مع ليبيا، نحن لسنا دولة جديدة أو أجنبية بالنسبة لليبيا، لدينا أكثر من 500 سنة من التاريخ المشترك”.

وتابع: “في الآونة الأخيرة، لدينا اتفاق مع الحكومة الليبية بطلب منها، ويعلم الجميع أن الشركات التركية عملت لسنوات في ليبيا، كما أن المصابين من الحرب هناك تم علاجهم في تركيا وإلى الآن يواصلون تلقي العلاج”.

كما استطرد :” لدينا علاقات وثيقة وشاملة مع ليبيا، وتركيا تمنع الفرص أمام الإنتهازيين وليس العكس كما يقول البعض”، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على كل من شمالي إفريقيا وجنوبي أوروبا وحتى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وعلل ذلك موضحاً بأن ليبيا جارة لكل من مالطا وإيطاليا وإسبانيا وأنه في حال استمرار الحرب فيعني ذلك استمرار للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر وهذا الأمر يؤثر على أمن الناتو وأوروبا.

وزعم بأن الأحداث في ليبيا تؤثر على تركيا أيضًا في عصر العلاقات الدولية وبالتالي فإن ضمان السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة تركيا والشعب الليبي وجميع شعوب المنطقة.