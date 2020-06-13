ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الجمعة إن بلاده لن تنخرط في لعبة المد والجزر بين الطرفين المتصارعين في ليبيا وهي ملتزمة بالحياد وترى أن الخيار العسكري ليس حلاً.

تبون كان يتحدث عن التطورات الأخيرة في الجارة الشرقية في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي وفقاً لوكالة”الأناضول” التركية.

وأوضح أن بلاده لن تدخل في لعبة المد والجزر بين الطرفين المتصارعين إذ يطلب الخاسر في كل مرة وقف اطلاق النار والرابح يرفض.

ولفت تبون أن موقف بلاده واضح وتؤيده مختلف الدول بأن الحل لن يكون عسكريا ويجب الجلَوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة”.

كما شدد على أن بلاده قالت سابقاً إن طرابلس خط أحمر لأن سقوطها يعني نهاية الدولة هناك وبداية حرب أهلية قرب حدودها.

وأكد على أن الجزائر تتعامل مع كافة الفرقاء في ليبيا وعرضت استضافة الحوار كما تدعم ان تستضيفه دولة أخرى والمهم هو تسوية الأزمة سياسياً ، مشيراً إلى أن دور الجيش في الخارج يكون لارساء السلم في إطار أممي وليس لتنفيذ أعمال عدوانية.

وبيّن أن قرار ارسال قوات إلى الخارج ليس من صلاحية الرئيس أو قائد الجيش وحدهما وفق هذا التعديل الدستوري وإنما يقتضي الأمر موافقة البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب.