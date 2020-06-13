ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن ليبيا لازالت تتجاذبها الفتن وتجتاحها المحن وصارت ساحة صراع بين آخرين يرون فيها كعكة يقتسمونها.

الزايدي دعا المحامين و أهل القضاء الى تشكيل لجان تحقيق محايدة تنظر في الإنتهاكات التي وقعت ضد الناس وأملاكهم بما فيها عمليات النهب المنظم والحرق والتدمير وتفخيخ البيوت ووضع الألغام في مناطق المدنيين.

وأضاف:” فلا شك ان للحرب قوانينها وضوابطها فلا يمكن ان يعتبر ما حدث الأسبوع الماضي من جرائم هي ضمن الأعمال الحربية التي قد تكون مبررة لكنها فقط لإذكاء نار الفتنة حتى لا تُطفى وتبقى مستعرة، لتستمر ليبيا في دائرة مغلقة من الإنتقام والإنتقام المضاد”.